Cintia Dicker, processo, filho no Brasil: Luana Piovani dispara opiniões

Luana Piovani, 47, usou seu Instagram para responder perguntas polêmicas para seus seguidores.

O que aconteceu

A modelo abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram, onde respondeu várias questões feitas pelos seguidores. Em dos stories, perguntaram sobre Cíntia Dicker, 37, atual esposa de seu ex-marido, Pedro Scooby 35. "Você acha a Cíntia Dicker linda?" e Luana respondeu "Deusa".

Luana Piovani Imagem: Reprodução / Instagram

No último mês, a apresentadora anunciou que seu filho mais velho, Dom, 11, virá para o Brasil morar com o pai. "Verdade que o Dom vai morar com o pai? Tomara que não. Beijos, te admiro" enviou um seguidor. Luana discordou do comentário, defendendo: "Se Deus quiser, sempre se Ele quiser".

Por fim, enviaram dúvidas sobre sua relação com o surfista e sobre um processo que ela responde na Justiça. A atriz respondeu que ela e o ex-marido trabalham para melhorar a convivência dos dois.

Pedro entrou com uma ação contra ex, pedindo que ela não cite mais seu nome e não exponha os filhos do casal, Dom e os gêmeos Bem e Liz, 7, na internet. "Ele ainda insiste nisso", disparou ao responder ser o processo havia acabado. "Vergonha né, o povo me levando para cima e para baixo para falar e ele querendo me calar."