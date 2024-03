Esposa de Lucas Henrique sobre treta com Davi: 'Estava sendo provocado'

Camila Moura, mulher de Lucas Henrique, disse que o marido é calmo e apontou que foi provocado no conflito com Davi no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

A esposa o chamou de calmo e elogiou: "Em todos os momentos de desentendimentos em que o Lucas estava de alguma forma, direta ou indiretamente envolvido, ele não foi a pessoa que iniciou a confusão. Ele é realmente uma pessoa muito calma e com temperamento tranquilo. Ele tem uma das virtudes que eu gostaria muito de ter, que é o domínio próprio. Ele consegue deixar claro que não é passivo ou omisso a ataques e ofensas, mas sem perder a razão", apontou em entrevista ao Play do Globo.

Camila analisou a treta do marido com Davi: "Ser uma pessoa calma e tranquila não significa ser saco de pancada dos outros. É a lei da reciprocidade, você xinga e é xingado, você vota e é votado. Na verdade, não me surpreendeu, porque era nítido que ele estava sendo provocado e até encurralado ao sair do banheiro, com gente lá esperando ele sair para confrontá-lo".

