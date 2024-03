Atriz de 'Todo Mundo Menos Você' presenteia avós com personagem de freira

Sydney Sweeney, 26, contou que realizou o sonho de suas avós de conhecerem a Europa e ainda as fez participarem de seu novo filme.

O que aconteceu

A atriz descobriu que as matriarcas compartilhavam o sonho de ir para a Europa. Uma delas nunca havia saído dos Estados Unidos da América e queria em especial conhecer a Itália.

Ao saber do sonho da dupla, Sydney decidiu presenteá-las com um papel em seu novo filme, o longa "Imaculada". Na produção de terror, a jovem vive uma freira que é atormentada por forças do mal enquanto vive em um convento no interior da Itália.

Em uma entrevista para The Tonight Show Starring Jimmy Fallong nesta terça-feira (27), ela explicou que sua avós viveram as "freiras velhas" que vivem no mesmo lugar que sua personagem. "Levei minhas avós de avião. Então, eu fiz essa surpresa e deixei elas serem figurantes no filme." A produção foi gravada em uma Igreja real, localizada próximo à Roma.

Durante o programa, o apresentador exibiu uma foto da avó da atriz vestida de religiosa enquanto fuma e faz pose com as mãos. "Essa é a minha avó. Ela é icônica e precisava de um intervalo para fumar. Fomos para fora e eu tirei uma foto para registrar o quão incrível ela estava", disse Sydney.