Talitha Morete e Henri Castelli são anunciados na Dança dos Famosos 2024

Talitha Morete e Henri Castelli foram anunciados na manhã desta quinta (29) como participantes no Dança dos Famosos 2024. A revelação aconteceu durante o Mais Você.

O que aconteceu

Morete recebeu uma carta do Luciano Huck avisando que ela participaria do quadro. A jornalista vai para o Rio de Janeiro ainda hoje para a coletiva de imprensa — ela está em São Paulo para as gravações do Mais Você.

A jornalista terá que fazer diversas pontes aéreas RJ-SP para conseguir gravar a produção matinal na ausência de Ana Maria e também participar dos ensaios. Ela contou dançar quando era mais nova, mas está com receio de como se sairá no Dança dos Famosos 2024.

Castelli também participou do programa e contou ter sido chamado para fazer parte desde a primeira edição, mas tinha medo. Ele revelou estar morando nos Estados Unidos e ter voltado ao Brasil apenas para estar presente no quadro do Domingão do Huck.