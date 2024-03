Julgamento e vilã pobre: o que aconteceu no penúltimo capítulo de 'Fuzuê'?

Na quinta (29), foi ao ar o penúltimo capítulo da novela das 7 "Fuzuê" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O julgamento de Merreca

Merreca (Ruan Aguiar) decidiu deixar a vida do crime. Porém, ele foi preso e julgado por tudo que fez durante a novela.

O amigo de Maria Navalha (Olívia Araújo) foi condenado. Ele terá que cumprir uma pena de 6 anos.

Soraya (Heslaine Vieira), que está grávida de um filho que pode ser dele, estava presente no tribunal. Eles trocaram olhares e choraram.

O julgamento de Merreca (Ruan Aguiar) em 'Fuzuê' Imagem: Reprodução/Globo

A gravidez de Luna

Luna (Giovana Cordeiro) contou para Miguel (Nicolas Prattes) que está esperando um filho. Ela preparou uma surpresa com um sapatinho de bebê para o amado.

Eles comemoram a notícia ao lado de Maria Navalha e Rejane (Walkiria Ribeiro). Por causa disso, a mãe não teve coragem de contar para a filha que fará uma cirurgia em virtude do câncer.

A comemoração da gravidez de Luna (Giovana Cordeiro) em 'Fuzuê' Imagem: Reprodução/Globo

Preciosa pobre

Luna comprou o apartamento que era de Preciosa (Marina Ruy Barbosa). Na miséria, a ruiva foi morar em uma casa simples junto a Heitor (Felipe Simas).

Coincidentemente, o casal foi parar na residência que era da protagonista. A vilã reclamou do novo lar, mas foi lembrada pelo marido que fez a escolha de levar uma vida mais simples ao seu lado.

Heitor (Felipe Simas) e Preciosa (Marina Ruy Barbosa) no penúltimo capítulo de 'Fuzuê' Imagem: Reprodução/Globo

Repercussão nas redes sociais

Com o penúltimo capítulo, "Fuzuê" ficou entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). "Que poética essa despedida da Soraya e do Francisco no mesmo elevador que se pegaram no começo da novela", comentou uma telespectadora.

Tem fã que já está com saudade de ver Marina Ruy Barbosa como a vilã Preciosa. "Marina Ruy Barbosa se saiu mega bem na pele da malvada divertida Preciosa sim! E deu pra perceber o quanto ela amou fazer uma vilã doida. Vai fazer falta não ouvir ela chamar a Fuzuê de 'império da cafonalha'", escreveu na rede social.

Teve também quem não curtiu tanto assim o penúltimo capítulo. "Que novela ruim! Penúltimo capítulo e simplesmente nenhuma cena interessante até agora, como pode uma novela ser tão apática assim?", comentou um internauta.

que poética essa "despedida" da soraya e do francisco no mesmo elevador que se pegaram no começo da novela #Fuzuê pic.twitter.com/fLriP3hAET -- pati (@paticomentts) February 29, 2024

Mds, que novela ruim!

Penúltimo capítulo e simplesmente nenhuma cena interessante até agora, como pode uma novela ser tão apática assim?!#Fuzuê pic.twitter.com/fmtcTkCUI0 -- NEVES? (@cfn_opinandotv) February 29, 2024

Marina Ruy Barbosa se saiu mega bem na pele da malvada divertida Preciosa SIM!! E deu pra perceber o quanto ela amou fazer uma vilã doida. Vai fazer falta não ouvir ela chamar a Fuzuê de império da cafonalha #Fuzuê pic.twitter.com/32isJghRIp -- Novelando (@novelandu) February 29, 2024

Essas duas mães juntas emocionam muito? ?? Linda cena. #Fuzuê -- Rosane Svartman (@rosanesvartman) February 29, 2024

A LUNA CONTANDO PRO MIGUEL QUE TÁ GRAVIDA, EU AMO ELES #Fuzuê



pic.twitter.com/2p5CXB86a1 -- pati (@paticomentts) February 29, 2024