Idols e atores sul-coreanos que já namoraram

Poucas coisas geram mais buzz - e caos - no entretenimento sul-coreano do que a formação de casais entre idols e atores de kdramas. E essa semana tivemos a Dispatch (sempre ela) entregando mais um, e dos grandes: Karina das aespa e o ator Lee Jaewook ("Alquimia das Almas").

Karina and Jaewook interaction in PRADA FW last month pic.twitter.com/vIZOeZSJtI ? (@enthousiaste_) February 27, 2024

Tradição de Ano Novo

É já de comum conhecimento dentro do K-pop que em toda virada de ano a Dispatch Coréia soltará um novo casal do mundo do entretenimento. Virou um tipo curioso de tradição esperar a revelação da empresa todo dia 31 de dezembro.

Apesar de estarmos em 2024, é fascinante como os fãs de k-pop, de forma geral, não abraçam muito bem a ideia de ver seus artistas preferidos em um relacionamento. Aqui no ocidente a reação geralmente é mais tranquila e repleta de memes e piadas com o fandom, mas lá fora o tom é outro.

Contratos proibitivos e marketing

Por muitos anos era comum empresas proibirem de forma contratual idols de namorarem. É esperado, que ao menos no início de carreira, o foco seja total em crescer como artista e engajar fãs nos relacionamentos "parasociais"; o único amor dos idols são os fãs, que ocupam o lugar de namorados/namoradas.

Se hoje os contratos melhoraram nesse quesito, o marketing de vários grupos segue ainda com essa ideia de prender fãs com a ideia de relação exclusiva, o que acaba dificultando muito qualquer rumor de relacionamentos entre artistas, sejam eles extremamente conhecidos ou de empresas pequenas.

Entretanto, alguns idols não parecem se importar muito com isso, e honestamente? Amamos ver quando isso acontece. Splash separou alguns casais que causaram no Universo K-pop (para o bem e mal) que reuniram idols e atores:

Jennie e Kai

Quem viveu a virada do ano de 2018 para 2019 no k-pop twitter com certeza lembra do caos total que foi as fotos e confirmação de relacionamento entre a Jennie das Blackpink e o Kai da Exo. Ambos são de grupos com fandoms enormes e Kai já tinha namorado anteriormente Krystal, do grupo f(x). Confirmar um namoro publicamente já é difícil por la, imagina dois?! O relacionamento durou menos de cinco meses, mas jamais será esquecido pelo barulho que fez.

Jisoo e Bohyun

É mal das Blackpink não poder simplesmente conhecer alguém e curtir, pois Kim Jisoo teve seu "namoro" com o ator Ahn Bohyun exposto no meio de 2023 e em outubro a YG, empresa do grupo, lançou uma nota dizendo que o relacionamento havia acabado por culpa das agendas cheias. Mal começou e já acabou.

YG ENT confirms (October 2023) that Jisoo & Ahn Bohyun have broken up as they became estranged from each other due to their busy schedules.

https://t.co/E1zWi0RPnj



the ex-couple had confirmed the news of their relationship in August 2023. pic.twitter.com/UjcDMLpRp9 ? lyn (@613reasonswhy) October 24, 2023

Jihyo e Kang Daniel

Outro casal que marcou 2019 foi Jihyo, líder das Twice, e Kang Daniel, ex-WannaOne e solista de sucesso na Coreia do Sul. Houve toda uma comoção por parte dos fãs, pois as Twice passaram anos proibidas de entrarem em relacionamentos por questões contratuais. Quando o ban do namoro passou, a alegria veio. Ambos ficaram juntos pouco mais de um ano.

[Breaking] Kang Daniel and TWICE Jihyo are reportedly dating



They reportedly started dating earlier in 2019https://t.co/QKA9IJRHKc pic.twitter.com/qQXM2wSsKD ? mes #TeamPinky (@OH_mes2) August 5, 2019

IU e Jongsuk

Um dos casais mais recentes divulgados pela Dispatch envolvem dois grandes queridos da indústria sul-coreana: a cantora e atriz IU e um dos atores mais proeminentes do mundinho kdramas, Lee Jongsuk ("Romance is a Bonus Book" para sempre no meu coração).. Os artistas se conhecem desde 2012 quando foram MCs juntos de um programa de tv, mas o relacionamento foi confirmado em 2023 e desde então eles parecem ter conseguido paz para seguirem juntos, algo raro por lá.

Lee Jongsuk e IU com relacionamento confirmado por ambos. Que casalzão! Isso significa que 2023 será um ótimo ano. ?pic.twitter.com/pt3eiztARD ? Thais? (@tha_yoon) December 31, 2022

Sooyoung e Kyung Ho

Um dos casais mais low-profile por lá, e pessoalmente um dos meus favoritos, é Sooyoung das Girl's Generation e atualmente atriz e Jung Kyung Ho, grande ator conhecido por aqui pelo papel dele no hit Hospital Playlist. Ambos estão juntos desde 2012 e só nos últimos dois anos começaram a comentar publicamente - e de forma bem discreta - sobre o relacionamento.

isso tudo de anuncio de relacionamento me lembrou o da sooyoung com o kyungho.



literalmente parece cena de dorama o anuncio deles, como pode ser tão fofos!! pic.twitter.com/AQkmNBwPxc ? tami ? (@lalalasyoung) February 27, 2024

Joy e Crush

Quando Joy das Red Velvet teve seu relacionamento com o cantor Crush confirmado, rolou uma série de "crises" entre fãs por não acharem que ele estava no mesmo nível dela visualmente. Isso é, infelizmente, bastante comum (não só por lá, Selena Gomez que o diga). Os dois começaram um relacionamento em 2021 e desde então muitos fãs esperam pelo término do namoro.

Suzy e Minho

Outro relacionamento que gerou muito buzz foi entre a "namorada da Coreia", Bae Suzy, e Lee Minho, galã de kdramas e muitas noonas pelo mundo afora. Surpreendentemente eles ficaram juntos por três anos, o que na realidade de ambos é bastante.

Hyeri e Junyeol

Um dos casais mais queridos do mundinho de celebridades coreanas foi Hyeri e Junyeol, que se conheceram nos bastidores de um dos dramas de maior sucesso da história da tv de lá: "Reply 1988". Os artistas acabaram o relacionamento recentemente, depois de mais de sete anos juntos. Esse aqui, confesso, sofri com o término.