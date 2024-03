Jornalistas são assaltados durante reportagem sobre roubos no Ceará

Dois jornalistas da TV Metrópole, do Ceará, foram assaltados ao vivo em Fortaleza na última segunda-feira (26).

O que aconteceu

O repórter Nathan Gomes falava sobre a audácia dos ladrões quando foi roubado. "Os criminosos não têm medo de câmeras de vigilância e até mesmo do patrulhamento de seguranças que é realizado aqui na região. A gente pode observar que os veículos passam com uma certa frequência, estamos a poucos metros da avenida Oliveira Paiva...", disse o jornalista, antes de ser interrompido por dois homens numa moto anunciando o roubo.

O crime foi registrado pelo câmera. O cinegrafista, identificado como Sr. Mauro, abaixa a câmera, mas é possível ouvir os ladrões ameaçando os profissionais: "Vai levar tiro". Em seguida, Nathan pede que o cinegrafista filme os dois fugindo.

Dois adolescentes foram detidos no dia seguinte. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) emitiu um alerta por volta das 15h30, quando os dois foram vistos numa moto com queixa de roubo. Ao interceptar os jovens de 15 e 16 anos, os policiais militares encontraram também o celular do repórter, que havia reportado o roubo na noite anterior.

Eles foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente. Lá, foi instaurado um ato infracional análogo ao crime de receptação. Agora, a polícia judiciária vai investigar sua participação no roubo ao repórter.