Alane diz que sister virou opção de voto após treta: 'Decepcionada'

Yasmin e Beatriz conversaram na área externa do BBB 24 (Globo) na noite de quinta-feira (29) sobre a treta com Wanessa e Yasmin na última quarta-feira (28).

O que aconteceu

Alane ouviu as sisters e outras pessoas rindo após ela perder estalecas e foi tirar satisfação, iniciando uma gritaria generalizada.

Ela contou ter ficado triste com as sisters. "A Yasmin eu fiquei triste. Não tô to com raiva, chateada, fiquei triste. Com a wanessa também".

Alane disse que, agora, poderia votar em Yasmin. "Não vou votar na Wanessa porque fiquei triste com ela, porque acho um motivo bem bobo, mas na Yasmin eu votaria sim".

Beatriz comentou que as sisters não mudaram de postura com ela. 'Elas estão normal comigo'.

Alane alfinetou. 'Claro, né, amiga. De falsidade. Da Wanessa não, mas da Yasmin. Decepcionada. É tipo de puxa saco".

