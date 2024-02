Mansões sem muros: descubra a praia que caiu no gosto dos ricaços nos EUA

Dos 92 bilionários da Flórida, sete estão em Naples, cidade a só duas horas de Miami. Naples já foi também considerada endereço da segunda maior proporção de milionários dos Estados Unidos.

Mas ninguém precisa ler mil e um artigos para saber desses índices. Em uma volta de meia hora por Naples tudo isso fica bem claro: clones de Donald Trump, Pierce Brosnan e Cameron Diaz parecem desfilar por toda parte.

Enquanto isso, o mar azul cintilante junto com a areia branca e macia são o quintal de mansões na beira da praia que em Naples não têm nem muros, cercas, nem proteção alguma.

Vista aérea das mansões à beira-mar em Naples Imagem: Robert Long/Unsplash

Apesar disso, a cidade não é daquelas de nariz em pé, não. Turistas e donos das mansões se misturam, todos em um clima descontraído, especialmente no espetáculo que acontece todos os dias: o pôr do sol que deixa o céu laranja fosforescente.

É praticamente compromisso inadiável: tanto que jantares e encontros são marcados para o horário chamado "depois do pôr do sol". É uma coisa linda mesmo. O sol vai descendo no horizonte do Golfo do México e o céu ganha todos os tons possíveis entre o laranja e o vermelho.

O pôr do sol é uma atração em Naples Beach Imagem: Visit Florida/Darron Silva

Se o pôr do sol é um programa a ser levado a sério, o principal ponto de encontro para esse show é a Naples Beach, a praia do downtown.

Hoje em dia, a área para assistir o céu ficando multicolorido é a areia da praia, mas isso vai mudar em breve. É que o point era o Naples Pier, que desde 1888 era usado como camarote para o espetáculo, mas infelizmente foi destruído pelo furacão Ian em 2022. A previsão é que em 2025 ele seja reinaugurado com estruturas mais fortes, áreas de sombra e bancos para sentar.

O píer era o local mais disputado para o pôr do sol, porém ele foi destruído por um furacão em 2022 Imagem: Bailey Rapp/Unsplash

Brasileiros praianos podem até não botar muita fé, mas a praia de Naples é boa, sim. Pode ser para tomar sol na areia, caminhar ou mesmo ficar de olho no mar já que volta e meia aparecem golfinhos pulando livres por ali.

Porém, ainda mais bonita é a praia Vanderbilt, a 14 km do centro de Naples. Ela também é banhada pelo mar azul do Golfo do México, também tem águas tão calmas quanto uma piscina, mas é mais vazia e mais rústica que a Naples Beach.

As praias são atração em Naples, mas a cidade revela muito mais Imagem: Alex Perez/Unsplash

Naples vai além das praias

As ruas de Naples deixam os amantes da natureza loucos com tantos jardins caprichados, canteiros e árvores exuberantes. Mas ainda mais incrível é o Jardim Botânico de Naples, uma das principais atrações da cidade.

O lugar reúne mais de 1000 espécies de plantas espalhadas por jardins dedicados a várias regiões do mundo, desenhados pelos mais renomados paisagistas. O Brasil está lá representado, com uma área imensa feita em homenagem a Burle Marx, enfeitada com as nossas bromélias, palmeiras e vitórias-régias.

O Jardim Botânico de Naples tem áreas dedicadas a diferentes biomas do mundo Imagem: Natalia Manczyk/UOL

O jardim fica ainda mais colorido graças a um painel de mosaicos desenhado pelo próprio Burle Marx, peça que é a única do tipo feita pelo paisagista em exposição permanente nos Estados Unidos.

E não é por que Naples é cheia de natureza que faltam lugares para compras. Palmeiras imponentes e bouganvilleas colorem a rua das lojas, a Quinta Avenida, que, apesar do nome, não tem nada a ver com a homônima em Nova York.

A Quinta Avenida de Naples é bem diferente da sua homônima em Nova York Imagem: iStockphotos

Não vá esperando lojonas imensas e daquelas marcas já conhecidas. Nessa "avenida" (assim com aspas porque a tranquilidade reina), os edifícios são de arquitetura mediterrânea lá dos anos de 1920 e abrigam lojas bem locais, galerias de arte, joalherias, cafés elegantes e boutiques de luxo.

Mesmo que você vá só olhar, é um prazer para os olhos ir entrando e saindo dessas lojas que se esparramam por dez quadras até a rua desembocar na praia.

Quinta Avenida de Naples: um passeio agradável Imagem: Natalia Manczyk/UOL

Já seguindo para o lado contrário do mar, está mais uma área de lojas e restaurantes (aliás, bem mais acessíveis): a Tin City Waterfront Shops, na beira de uma marina.

São lojinhas de souvenirs e restaurantes bem despojados que ocupam antigas docas na beira do canal. Dá para comer vendo as lanchas para lá e para cá levando os turistas.

Tin City: lojinhas à beira do canal Imagem: Natalia Manczyk/UOL

E se bater a vontade de passear de barco lembre que Naples conta com um caminho de barco mais interessante em outro ponto, o Conservancy of Southwest Florida, considerado um centro de natureza.

É um trabalho espetacular feito pelos biólogos e veterinários: ali um hospital recebe 4.000 animais por ano para tratamento, entre corujas, pelicanos, tartarugas e raposas, para depois serem soltos na natureza. Além disso, exposições bem completas contam sobre a fauna e a flora da região.

Naples Conservancy Of Southwest Florida Imagem: Natalia Manczyk/UOL

Mas o passeio mais relaxante é em um barco elétrico pelo rio. São 45 minutos de navegação passando também pelo manguezal e pelos canais cercados por mansões de ao menos quatro milhões de dólares.

Os biólogos vão ensinando tudo sobre a fauna e a flora da região, enquanto o barco passa em frente às casas com barcos estacionados feito carro em porta de garagem. É só mais um lugar de Naples que deixa claro que a cidade mistura todo mundo. Basta ser interessado em praias maravilhosas, jardins impecáveis e pôr do sol inesquecível.