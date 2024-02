Perfil de Rodriguinho se manifesta após eliminação: 'Nova e incrível fase'

Décimo eliminado do BBB 24 (Globo), Rodriguinho ganhou uma postagem de sua equipe após a saída da casa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Logo após a eliminação do cantor, seus perfis no Instagram e no X (antigo Twitter) publicaram uma homenagem ao cantor.

"Hoje é um dia especial para Rodriguinho! Não só celebramos mais um ano da sua vida, mas também de um encerramento de ciclo da sua jornada no Big Brother Brasil 24", começa a nota.

O perfil cita a trajetória do cantor. "Rodriguinho, sua passagem pela casa mais vigiada do Brasil foi repleta de desafios, risadas e, é claro, muita emoção. Sua autenticidade conquistou não apenas seus colegas de confinamento, mas também os seus fãs que permaneceram firmes com você até o fim e acompanharam cada momento dessa jornada";

"Parabéns, Rodrigo! Que este seja apenas o começo de uma nova e incrível fase em sua vida. Estamos ansiosos para ver o que o futuro reserva para você", finaliza.

Rodriguinho foi o décimo eliminado. Ele recebeu 78,23% dos votos na disputa contra Lucas Henrique (14,82%) e Fernanda (6,95%).

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Rodriguinho no décimo Paredão? Resultado parcial Total de 2588 votos 1,89% Amizade somente com Pitel e Fernanda 2,01% Ser como 'decoração' do quarto Gnomo 27,13% Guerra declarada contra Davi 50,77% Diversas falas polêmicas 14,49% Pedir para sair a todo custo 3,71% Falas gordofóbicas Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2588 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash