Parcial UOL: Falas polêmicas contribuíram para a eliminação de Rodriguinho

Décimo eliminado do BBB 24 (Globo), Rodriguinho chamou a atenção dos espectadores por suas falas polêmicas. Conforme a parcial da enquete do UOL, elas contribuíram para a sua saída do programa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que diz a enquete

As falas polêmicas do cantor no reality foram apontadas como o principal motivo na parcial do UOL. A alternativa teve 49,06% dos votos.

Para o público do UOL, a "guerra contra Davi" também influenciou o resultado do Paredão, somando 30,23% dos votos.

Outra questão apontada foi o pedido constante para sair da casa. A opção contabilizou 12,03% dos votos.

No entanto, para a parcial, alguns motivos não foram determinantes para a sua eliminação. Foram eles as falas gordofóbicas, a amizade com Pitel e Fernanda e "ser como a decoração" do Quarto Gnomo, que receberam 4,14%, 2,34% e 2,19% dos votos, respectivamente.

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Rodriguinho no décimo Paredão? Resultado parcial Total de 2196 votos 2,00% Amizade somente com Pitel e Fernanda 1,96% Ser como 'decoração' do quarto Gnomo 28,28% Guerra declarada contra Davi 49,59% Diversas falas polêmicas 14,21% Pedir para sair a todo custo 3,96% Falas gordofóbicas Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2196 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash