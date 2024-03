No Brasil, Luana Piovani realiza três cirurgias: 'Viva os nossos médicos'

Luana Piovani, 47, usou suas redes sociais na tarde de hoje para contar que realizou três cirurgias no último mês, durante sua passagem pelo Brasil.

O que aconteceu

A atriz, que mora em Portugal desde 2018, esteve no país realizando alguns procedimentos depois de fazer exames médicos

Cirurgia de varizes: "[Na gravidez] dos gêmeos, elas pioraram, abriram uns afluentes. Eles estão com 8 anos, e nesses últimos quatro eu acho que elas pioraram, ganharam um leve volumezinho. Eu já estava muito incomodada"

Piovani aproveitou para realizar mais duas cirurgias: "Coloquei células-tronco no meu joelho, e faço isso uma vez a cada quatro cinco anos. Fiz minhas pálpebras com laser moderno, que é óbvio que eu não sei o nome, que o meu cirurgião plástico especializado só em olhos tem agora essa essa especialização (...) Eu não tinha noção do tanto que o meu olhar tava cansado, só fui ver depois"

Luana ainda celebrou os médicos brasileiros: "Viva o Brasil e os nossos médicos né? Viva a relação médico-paciente que a gente tem no Brasil, viva a nossa qualidade de atendimento, viva a nossa ciência. Viva os nossos hospitais, pena que não é um privilégio de todos no nosso país, mas somos todos apaixonados pelos médicos brasileiros, eu acho que em geral"

Confiança: "Eu tô aqui em Portugal, e tem cinco anos que, até hoje, eu ligo [para o pediatra], faço perguntas, consultas com medo, na insegurança. Ele me liga bravo dois dias depois: 'Pô, Luana, você nem me ligou para falar o que aconteceu. Passou a febre? Melhorou a tosse? Resolveu a unha encravada?'"

Tudo resolvido: "Médicos do Brasil, nós amamos vocês. Médicos, profissionais da saúde em geral, dentistas também, enfermeiros... Todos. Contei para vocês a minha pasta dela, uma deitadinha três resolvidinhas, joelhinho, cabeça, joelho e o cabeça. Agora eu boto minha bota, o meu salto, eu sei que atrás da minha perna do meu joelho, tá tudo lindo, maravilhoso e os meus olhinhos voltaram do lugar de onde eles tinham saído".