Jesuíta Barbosa tem bumbum maquiado para filme sobre Ney Matogrosso; veja

Jesuíta Barbosa mostrou, em suas redes sociais, um vídeo bem inusitado de seu bumbum sendo borrifado com maquiagem nos bastidores do filme "Homem com H".

O que aconteceu

Jesuíta Barbosa, que interpretará Ney Matogrosso no longa de Esmir Filho, mostrou um vídeo em seus stories de seu bumbum sendo preparado para uma cena. A cinebiografia contará a vida do artista que quebra preconceitos e se torna um dos maiores nomes da música brasileira. O projeto contará com a participação do próprio Ney Matogrosso.

Barbosa admitiu estar pronto para dar vida ao grande ícone da música: "Acho que escolheram certo (risos). Fiz aulas de canto para aprender como ele faz, a rouquidão da voz, mas o diretor queria que fosse a nossa mesmo", detalhou.

O ator já encontrou acidentalmente com Ney Matogrosso, no passado. "Cresci escutando Ney. A gente se encontrou uma vez no elevador, só a gente. Olhei para o lado e pensei: 'O que eu faço?'. Daí pedi uma selfie e tenho ela até hoje", contou o ator ao participar da CCXP, realizada em dezembro, em São Paulo.

No filme, Jesuíta viverá cenas quentes com Bruno Montaleone, que dará vida ao médico Marco de Maria, ex-marido de Ney Matogrosso que morreu em decorrência da Aids.