Com 12 anos, influenciadora compra carro de R$ 500 mil e divide opiniões

Bruna Gabriella, 12, influenciadora que vem ganhando espaço na web com 625 mil seguidores no Instagram, comprou seu primeiro carro, de R$ 500 mil.

O que aconteceu

A jovem adquiriu uma BMW M6 blindada avaliada em R$ 500 mil. "Com apenas 12 anos de idade, eu acabei de comprar meu primeiro carro de meio milhão de reais. Enquanto muitos falam mal, eu foco no trampo e é por isso que eu conquisto as coisas", afirmou ela nas redes sociais.

A conquista, no entanto, dividiu a opinião de internautas, que chegaram a destacar que as publicidades de Bruna são de jogos de apostas. "Com 12 anos tinha que estar na escola, estudando pra ser alguém na vida", afirmou um internauta; "recebe dinheiro dos donos dos joguinhos e, assim, os que acreditam em dinheiro fácil perdem o resto do que têm", disse outro.

Mas a influenciadora, que é conhecida como a Rainha dos Passinhos, também recebeu comentários positivos: "Você merece princesa, é o começo de tudo ainda" e "parabéns, você ainda vai conquistar muito mais" foram algumas das mensagens deixadas para a adolescente.