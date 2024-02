Rodriguinho se choca ao saber que Davi tem mais de 5 milhões de seguidores

Décimo eliminado do BBB 24 (Globo), Rodriguinho concedeu a sua primeira entrevista pós-reality ao Bate-Papo BBB (Globoplay) — logo depois de deixar o confinamento.

O que Rodriguinho disse após sua eliminação

Ficou em choque ao ver que Davi tem mais de 5 milhões de seguidores. Questionado pelos apresentadores sobre o Pipoca com mais seguidores, achou que seria Beatriz e se surpreendeu: "Mentira [que não era a sister]. Ele falou que tinha 50... uau. Puts, que legal".

Contou porque aceitou o convite para o BBB: "Sou o cara que se permite viver diversas coisas. Mas o principal motivo [de ir para o reality] foi a minha esposa. Ela já se inscreveu umas quatro ou cinco vezes e nunca conseguiu ir."

Explicou a sua postura nos shows e festas do programa: "Não curtos shows, não sou um cara que sai. Não gosto de festa. Os dias de festas eram os mais difíceis. Aqui fora, quando penso em ir em alguma festa ou show, vou com a minha esposa. Para mim, era muito louco me divertir sabendo que ela estava em casa."

Falou sobre a sua relação com Pitel: "Ela é um mix dos meus filhos. É muito antenada na internet, conhece tudo, todas as músicas, todos os artistas. Minhas filhas são assim."

Contou porque ameaçou apertar o botão da desistência: "Todas as vezes que falei, a minha dor era genuína. Nao falei para chamar atenção de ninguém, ou para ficarem falando: 'Ah, não vai!'."

Assistiu ao VAR de um comentário sobre o corpo de Yasmin e se explicou: "Meu comentário não foi para desvalorizar ela, jamais. A minha intenção foi dizer que eles estavam falando de beleza com base no que viram da Yasmin de fora, nas redes."

Comentou as falas sobre os hábitos alimentares da modelo: "Não estava falando de corpo, estava falando dela comer mesmo, porque ela comia muito. Virou uma brincadeira entre nós."

Opinou sobre os participantes da temporada: chamou Isabelle de "planta", Davi de "vilão", Bia de "VTzeira" e declarou sua torcida para Pitel vencer.

Pediu desculpas pelos erros no programa, mas afirmou não ter medo do cancelamento: "Eu me conheço e sei do meu caráter. Sei que erro e que acerto. Nenhuma atitude que eu tive lá dentro me resume."

