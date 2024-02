Atriz de 'Baywatch' volta a publicar foto sensual após conflito com padre

Donna D'Errico, 55, usou suas redes sociais para repostar um conteúdo sensual que foram excluídos após serem denunciados por internautas como impróprios.

O que aconteceu

A atriz das séries 'Baywatch' (1996-1998) e 'Baywatch Night' (1996-1997) publicou, em seu Instagram, um vídeo em que aparece sensualizando com um vestido preto e mandou uma direta aos haters: "Não é legal entrar nos perfis das pessoas denunciando fotos e vídeos perfeitamente normais para fazer com que suas contas sejam sinalizadas e as postagens sejam removidas"

Soltou o verbo: "Sentir-se mal consigo mesmo não significa que seja correto tentar rebaixar outra pessoa para fazer você se sentir melhor consigo mesmo. Estou colocando isso de volta no lugar. Nada de errado com este vídeo. Algumas pessoas odeiam ver os outros brilharem. Enviando vibrações positivas para todos vocês, até mesmo para aqueles que fizeram isso".

Não abaixa a cabeça: "Repostando essa também!! A legenda original era 'Varrendo com estilo - edição de biquíni'. Não há nada de errado com essa foto!! Enviando lindas vibrações pacíficas para todos"

Em janeiro, Donna contou aos fãs que entrou em conflito com um padre ao falar sobre seu trabalho no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto para assinantes: "Perguntei para o meu padre se é pecado [o trabalho no OnlyFans], 'é ok fazer isso?'. E ele disse, 'pois é, não é ok'. Mas eu encontrei a minha paz. Como mulher, sinto que podemos estar acima disso tudo. Não precisamos ser apenas 'as garotas do OnlyFans' ou 'as garotas elegantes e com classe que se vestem bem'. Podemos ser tudo isso".