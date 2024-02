Luan Santana se declara para Jade: 'O mundo precisa da nossa história'

Luan Santana, 32, postou uma declaração para a namorada Jade Magalhães, 30, com quem reatou recentemente. "O mundo precisa da nossa história", afirmou ele.

O que aconteceu

O cantor sertanejo postou fotos com a namorada e revelou na legenda que não pretendia tornar público detalhes do relacionamento deles. Apesar disso, ele ressaltou que "o mundo precisa da nossa história. As pessoas precisam daquilo que a gente inspira".

Ainda na mensagem, Luan Santana falou um pouco sobre o término pelo qual o casal passou após 12 anos de namoro e como isso foi duro para os dois. "Eu te perdi, caindo. Foi f* ver ela indo", afirmou o cantor.

Durante o período em que Luan e Jade ficaram separados, o artista chegou a engatar outros relacionamento, tendo inclusive ficado noivo da modelo Izabela Cunha, 27. Os dois, no entanto, terminaram em junho do ano passado.

Depois de alguns rumores, Luan e Jade tornaram oficial o namoro ontem, ao desembarcarem juntos após uma viagem romântica para o México. Em seu primeiro pronunciamento após reatar, ele falou que "sempre foi ela".