Anitta no Viña del Mar: saiba onde assistir ao show ao vivo da cantora

Anitta está prestes a escrever mais um capítulo importante da sua carreira com o show no festival Viña del Mar. Os assinantes do StarPlus poderão assistir hoje à performance ao vivo na plataforma.

O show começa às 21h20 (horário de Brasília). Além de Anitta, o palco do evento recebe a apresentação do cantor Mora. O StarPlus transmitirá outros dois dias do festival, sempre no mesmo horário.

O Viña del Mar é um evento tradicional do Chile, conhecido especialmente pela 'reatividade' do público com as atrações que desaprovam. Além dos shows musicais, o evento reúne performances de grupos de dança e stand-ups de comediantes.

Os artistas são premiados com o troféu 'La Gaviota', que pode ser prata, ouro e platina. Esse último é considerado o mais importante, sendo que apenas quatro pessoas na história o ganharam: Luis Miguel, Isabel Pantoja, Los Jaivas e Lucho Gatica, que recebeu a homenagem de forma póstuma.

Conhecido como 'El Monstruo', 'o monstro' em espanhol, a plateia do festival não se faz de rogada para vaiar os artistas. A rainha Xuxa e a cantora mexicana Anahí já passaram por situações lamentáveis.

Com a carreira bem-sucedida na América Latina, Anitta deve passar ilesa e apresentar um dos seus shows mais icônicos. Na melhor das hipóteses, ainda pode levar para casa o 'La Gaviota' de platina. Vai que é tua, Anitta!

Festival Viña del Mar

Programação

Quarta-feira (28): Anitta e Mora

Quinta-feira (29): Los Bunker e Young Cister

Sexta-feira (1): Maria Becerra e Trueno

Onde assistir: StarPlus

Horário: 21h20 (horário de Brasília)