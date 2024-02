Paolla Oliveira e Diogo Nogueira ganham surpresa romântica nas Maldivas

Paolla Oliveira, 41, e o namorado, Diogo Nogueira, 42, seguem curtindo as férias nas Ilhas Maldivas. Na tarde de hoje, a atriz usou suas redes sociais para compartilhar a surpresa romântica que receberam.

O que aconteceu

Paolla postou nos stories de seu perfil no Instagram a foto de banheira do hotel luxuoso em que estão hospedados, com vista para o mar

A banheira foi preparada para o casal com um coração de pétalas de rosas em meio à espuma

Em seguida, Paolla mostrou uma garrafa de champanhe em um balde de gelo próximo: "As surpresas não param por aqui"

Sonhando acordada: "Os dias por aqui continuam assim. Que alegria poder viver isso tudo!", declarou Paolla.