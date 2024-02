Brothers da Xepa planejam levar casa para o Tá com Nada na madrugada do BBB

No Quarto Gnomo, alguns brothers da Xepa planejaram levar a casa inteira do BBB 24 (Globo) para o Tá com Nada.

O que aconteceu

Yasmin entrou no quarto e Pitel deu a sugestão.

Pitel: "A gente vai fazer uma coisa. A gente vai pro 'Tá com Nada!'"

Hoje de madrugada, quando eles dormirem, vai todo mundo comer a comida do VIP. Pitel

Michel apontou que o motivo era comemorar o aniversário de Rodriguinho.

Yasmin se animou com a ideia, mas Rodriguinho e Raquele não concordaram. "Não quero comemorar desse jeito", apontou o cantor.

Giovanna, Bin, Yasmin, Pitel e Lucas decidiram apenas esperar o pessoal que está no VIP ir dormir para fazer isso.

No 'Tá com Nada', a casa toda fica com quantidade limitada de alimentos e uma variedade específica, como arroz, feijão, goiabada e uma proteína.

