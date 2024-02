Madrugada pós-Sincerão tem brothers estressados e promessa para Tá Com Nada

Os brothers do BBB 24 (Globo) tiveram uma madrugada agitada após mais uma dinâmica do Sincerão. Confira os destaques da noite abaixo.

O que aconteceu

Alguns brothers da Xepa planejaram levar a casa ao Tá Com Nada — quando todos ficam uma quantidade limitada de alimentos e uma variedade específica. Apesar da palavra, eles acabaram desistindo da ação.

Rodriguinho reclamou de Davi após o ser alvo do motorista Sincerão: "Ele é um idiota, estou me sentindo um imbecil. Ouvir um moleque desse falando e não poder nem dar um soco na boca dele."

Isabelle reclamou da postura de Rodriguinho na casa e afirmou que o cantor "olha muito para o jogo dos outros": "Ele é muito sem noção. Pensa que todo mundo é besta, que ninguém percebe ele."

Leidy não gostou de ser sido puxada para o Sincerão por Fernanda e prometeu "ferrar" com a confeiteira em uma próxima oportunidade ao vivo: "Sabe do que ela tem medo? A imagem dela está feia lá fora."

Giovanna opinou e criticou o jogo de Bia: "Já estou de saco cheio desse c*ralho. [...] Ela está lá na cozinha, comendo e fazendo nada. Isso que ela está fazendo, a mesma coisa que fez desde que entrou."

Wanessa conversou co Pitel e disse acreditar que Davi já se considera o vencedor da temporada: "Ele tem certeza que é o campeão do programa. Certeza! Acha que já ganhou e coloca a Bia e a Isabelle com ele [em um possível Paredão]. E não duvido, de fato, pelas coisas que tenho visto."

MC Bin Laden pediu desculpas para Michel por chamá-lo de "professorzinho": "Se eu tiver te ofendido, não foi minha intenção. [...] Nunca foi para diminuir você ou sua profissão."

