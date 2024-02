The Masked Singer: Emilio Dantas surpreende como Pé de Alface

Emilio Dantas foi o eliminado de hoje no The Masked Singer Brasil. O artista usava a fantasia de Pé de Alface.

O que aconteceu

O personagem Pé de Alface foi eliminado e teve sua identidade revelada no The Masked Singer. No duelo final, ele enfrentou a Mamãe Abacate e foi escolhido pelos jurados para deixar a competição.

Nenhum dos jurados acertou quem estava por trás da fantasia de Pé de Alface, e Emilio acabou surpreendendo-os, principalmente José Loreto, por terem trabalhado juntos em "Vai na Fé'.

Muito feliz de ter chegado até aqui. Eu consegui fazer tudo que eu queria, o meu maior intuito era brincar pela telinha com os meus moleques [filhos]. Eu consegui brincar para caramba, consegui mostrar todas as músicas que eu queria.

Emilio Dantas

Quem é Emilio Dantas

Emilio Dantas é um ator, cantor e compositor brasileiro. Ele começou a carreira em 1997 como vocalista da banda de rock Mulher do Padre.

Em 2011, conseguiu seu primeiro papel como ator na TV, na minissérie "Sansão e Dalila", da RecordTV.

Em 2015, fez seu primeiro trabalho na TV Globo, como o vilão Pedro, na novela Além do Tempo. Desde então, fez diversas produções da emissora como: "A Força do Querer", "Segundo Sol", "Todas as Mulheres do Mundo" e "Vai na Fé'.