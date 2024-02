'Parece que ficou com pena de mim', disse Fernanda sobre Davi durante festa

Após os shows de Xande e Joelma no BBB 24 (TV Globo), Fernanda comentou uma interação de teve com Davi durante a performance de Joelma.

O que aconteceu

No Quarto Gnomo, Fernanda contou para Rodriguinho e Pitel a interação que teve com Davi durante o show da cantora.

Fernanda: "Ele me viu e falou: 'Tá sozinha aí?', e eu falei: 'Tem 15 pessoas aqui, como eu tô sozinha?'. Ele perguntou: 'Tá gostando do show?', e eu disse que sim. Ele falou: 'Então tá bom', e saiu. Eu hein, me deixa curtir meu show! Parece que ficou com pena de mim"

