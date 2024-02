No Domingão, Regina Casé explica razão da deficiência auditiva da filha

No domingo (25), Regina Casé, 70, participou do Domingão com Huck e falou sobre a deficiência auditiva da filha.

O que aconteceu

A atriz revelou que Benedita nasceu ouvindo. "A Benedita nasceu ouvinte e ela ficou surda. Ela teve uma perda auditiva muito grave e que, hoje em dia, a gente lida bem, mas no começo era difícil pra caramba", falou.

Casé explicou que o motivo da perda auditiva foram muitos antibióticos ingeridos quando pequena por um problema no parto. "No nascimento, tivemos várias questões e um descolamento de placenta, e ela tomou muito antibiótico. Então, a lesão no nervo auditivo dela foi por remédio. Então era muito difícil de aceitar que um bebê daquele tamanho, forte, tinha nascido ouvinte e tudo, passasse por isso. E eu também, o parto não foi levado de uma maneira que deu certo", disse.

Em seu Instagram, a atriz já desabafou sobre os preconceitos que Benedita enfrenta. "Ave, Maria! Quantos preconceitos! Se a pessoa percebia que ela usava aparelho [auditivo], a pessoa começava a berrar com ela, falar assim, fazer gestos, um exagero, uma palhaçada. Nossa! Todo tipo de preconceito", disse ela em agosto do ano passado.