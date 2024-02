Isabelle chora no BBB 24 após briga com Davi e fala de saudade da família

Isabelle caiu no choro na madrugada deste domingo (25) no BBB 24 (Globo). Ela estava no Quarto Fada, e foi consolada por Raquete e Michel.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A sister teve um desentendimento com Davi durante a festa. Ela reclamou que ele insistiu em falar sobre o jogo, mas ela não gostaria de conversar sobre o assunto. O baiano questionou a aproximação de Isabelle com Raquele e Michel.

"Eu não gosto de pressão, de dúvidas, de ter que ficar me justificando", disse a sister, enquanto chorava no banheiro. Isabelle foi para o quarto e continuou chorando. Raquele a encontrou e ela pediu um abraço para a sister.

Raquele questionou o que havia acontecido com a sister: "É ruim para mim te ver assim, você é sempre alegre. Aconteceu alguma coisa?", perguntou. Isabelle respondeu que nada, e só queria um abraço. Em seguida, ela disse: "Estou com muita saudade da minha mãe, do abraço dela, do colo."

Michel também tentou consolar a sister enquanto ela ainda chorava. "Se permita sentir isso. A gente tem que colocar para fora, falar", afirmou.

Davi chegou a entrar no quarto enquanto ela estava chorando, e quis saber o que estava acontecendo. Ele perguntou o motivo do choro, e ela disse: "Só senti vontade de chorar".

BBB 24 - enquete UOL: quem a Líder Beatriz vai indicar ao Paredão no domingo? Enquete encerrada Total de 9560 votos 59,04% Rodriguinho 31,31% Fernanda 5,93% Giovanna 3,72% Michel Votar de novo Total de 9560 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash