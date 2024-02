Gracyanne desdenha de críticas após Belo confirmar dieta de 70 ovos por dia

Gracyanne Barbosa desdenhou das críticas contra ela após Belo confirmar no Caldeirão de ontem (25) que a musa mantém uma dieta na qual come 70 ovos por dia.

O que aconteceu

Gracyanne tocou no assunto em vídeo publicado no Stories. "Hoje tem omelete com recheio de ovo", escreveu.

A musa usou tom de deboche ao conversar com os seguidores. "E aí, como vocês reclamaram do meu ovo, hoje eu trouxe ovo com ovo", disse Gracyanne, mostrando a marmita com a câmera do celular.

No Caldeirão, Belo foi questionado por uma criança sobre a quantidade de ovos na dieta da esposa. "Tio Belo, você não acha que a Gracyanne come ovo demais?, perguntou Dyanna, de 7 anos.

Belo concordou com a posição da jovem. "Muita coisa", respondeu.

O cantor confessou que Gracyanne come 70 ovos por dia. "Por dia eu acho que a média é de 70 ovos, quase 2 mil por mês", acrescentou.