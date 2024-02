De Taylor Swift a Miley Cyrus: as exigências bizarras dos artistas em shows

É comum artistas fazerem exigências bizarras para seus camarotes nos bastidores de shows. Nomes como Kanye West, Taylor Swift e Miley Cyrus já surpreenderam os organizadores com pedidos muito inusitados.

Confira abaixo algumas das exigências bizarras feitas por artistas:

Taylor Swift

Taylor Swift fez exigências bizarras durante a sua passagem por Buenos Aires no ano passado. De acordo com o jornal Clarín, a cantora norte-americana pediu que seu camarim fosse revestido por cristais da marca Swarovski, além de conter frutas frescas para a sua alimentação.

Outros pedidos da loirinha também chamaram a atenção. Entre eles estão 300 garrafas de água natural e com gás, 100 garrafas de vinho e 100 de champanhe, potes de sorvete da marca Ben & Jerry's, além de sanduíches e iogurtes.

Kanye West

O rapper um dos pedidos mais excêntricos da lista. Segundo o Radar Online, ele pede que seus camarins sejam totalmente brancos.

Nos últimos anos, o nascimento de sua filha North West adicionou itens à lista. Para contar com a presença da jovem nos bastidores, West exige cama, uma televisão com todos os seus programas favoritos e um chef de cozinha exclusivo para ela.

Miley Cyrus

A dona do hit "Flowers" também surpreendeu com algumas de suas exigências. A cantora já revelou ao tabloide Ok! que gosta de comer Sucrilhos e jogar o game Guitar Hero para descansar antes de seus shows.

Dua Lipa

Uma das estrelas do Rock in Rio 2022, Dua Lipa também faz pedidos bizarros. Em entrevista ao site F5, a produtora Ingrid Berger contou que a cantora pediu uma mesa de ping pong para que ela pudesse jogar com sua equipe.

Rita Ora

Rita Ora também esteve presente na última edição do Rock in Rio. Ao F5, Ingrid contou que a cantora de origem albanesa fez uma lista menos excêntrica em comparação com outros artistas, solicitando apenas uma garrafa de vinho, pantufas e um roupão confortável.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez é bastante conhecida por pedidos excêntricos. Antes mesmo de fazer exigências para seus shows, a artista costuma levar consigo em viagens algumas peças inusitadas, como o seu próprio vaso sanitário e lençóis com pelo menos 250 fios.

Para os camarins, os pedidos ficam ainda mais bizarros. Segundo o livro "The Little Red Riders Book: The Backstage Requests Of Rock 'n' Roll's Most Famous Artists", Jennifer tem o costume de exigir sofás brancos, cortinas e que seu café sempre seja mexido no sentido anti-horário.