Vanessa Rozan testa balm labial com cheiro de fruta que viralizou no TikTok

Produtos de maquiagem perfumados são os queridinhos das gerações Z e Alpha. No episódio deste sábado (24/02) do "Lab da Beleza", a maquiadora e pesquisadora Vanessa Rozan testa um balm labial com fragrância de frutas que viralizou no TikTok, da linha Cuide-se Bem Feira, de O Boticário.

Com três aromas diferentes —framboesa, morango e banana—, o produto tem efeito pH tint, que promete entregar um toque de cor de acordo com o pH da pele de cada pessoa, e pode ser aplicado tanto nos lábios quanto nas bochechas.

Vanessa testou todas as opções e comprovou que o produto é mesmo multifuncional: colore os lábios e também pode servir como blush. Mas há uma ressalva: a opção com cheiro de banana não ofereceu tanta cor à pele quanto as outras. "Esse, talvez, só dá pra servir como lip balm", recomenda.

A pesquisadora lembra que produtos perfumados como esse são uma grande tendência atual do mercado de beleza —um dos motivos pelos quais o lip balm pode ter viralizado: "Maquiagem com cheiro é uma loucura do momento. A gente vê o body splash, por exemplo, voltando, e todos os produtos com essa cara meio lúdica".

Assista ao vídeo acima ou abaixo para saber qual foi a opinião da expert sobre o produto: