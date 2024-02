Tiktoker mostra inchaço e chora com procedimentos: 'Maior dor da vida'

A tiktoker Lays Peace realizou alguns procedimentos na sexta (23). Ao mostrar o resultado para os seguidores, a influenciadora chorou e revelou muita dor.

O que aconteceu

Primeiramente, ela retirou o ácido do preenchimento labial. "Uma das coisas que vou fazer hoje é a retirada do ácido. Eu vou ficar sem boca! Mas vou retirar para refazer. Vocês estão vendo que vazou?", contou nos stories do Instagram.

Depois disso, Lays apareceu com a boca inchada. "Eu tô muito feia. Tem gente que ainda não entendeu que não estou colocando, estou tirando. Tem que ficar massageando para retirar o produto. Olha, não doeu. Eu achei que iria doer muito, mas foi transquilo!", revelou em um vídeo no TikTok.

A influenciadora também fez a despigmentação da sobrancelha. "Eu tô muito nervosa, porque dizem que dói muito", confidenciou para os seguidores antes do 2º procedimento.

Logo após, Lays apareceu chorando. "A pior dor que senti na vida, eu tô chorando até agora", escreveu.

No sábado (24), ela apareceu no Instagram com a boca menos inchada. "Olha, esse é o preço da beleza", falou.