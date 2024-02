Leonardo e Poliana Rocha mostram fazenda de R$ 60 milhões para seguidores

No sábado (24), Leonardo e Poliana Rocha aproveitaram o dia na Fazenda Talismã e mostraram detalhes do local para os seguidores.

O que aconteceu

A influenciadora usou sua conta no Instagram para compartilhar imagens da fazenda. "Gente, olha aqui, que maravilha! Olha que gado gordo! Eu que não entendo fiquei encantada!", disse ela ao filmar os bois da propriedade.

Ela também mostrou uma praia que foi construída dentro do local. "Olha que linda! É uma prainha mesmo! Que gostoso!", falou.

Além disso, hoje, a esposa do cantor postou vídeos e fotos de uma pescaria. "Hoje foi meu dia. Peguei!", escreveu na legenda.

Segundo informações do Gshow, as terras de Leonardo, localizadas em Jussara, região noroeste de Goiás, são avaliadas em R$ 60 milhões. Com 1 mil hectare, a Fazenda Talismã tem como principal atividade a pecuária bovina, com um total de 5 mil cabeças de gado.

O sertanejo é dono da fazenda Talismã, em Goiás. Imagem: Reprodução/Instagram

Detalhes da Fazenda Talismã Imagem: Reprodução/Youtube/Virginia Fonseca