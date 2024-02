Ex-ator mirim da Globo e ex- paquita celebram 11 anos de casamento; veja

Lembra deles? O ex-ator mirim Patrick de Oliveira, que fez novelas na Globo nos anos 1990, celebrou os 11 anos de casamento com Thalita Ribeiro, atriz, jornalista e ex-paquita da Xuxa. O casal formalizou a união em 2013 e tem um filho de 5 anos.

"11 anos de casados! Muita cumplicidade muito amor e que assim seja para todo e sempre! Te amo", escreveu ele, junto com fotos da cerimônia, do parto de Thalita, de viagens e outros momentos do casal.

Thalita também fez uma publicação em homenagem ao amado. Ela divulgou um vídeo com fotos dos dois e escreveu: "Onze anos que eu disse o sim que mudaria minha vida para sempre. Que orgulho da gente, da nossa história, da nossa família. Diria sim mil vezes! Te amo muita coisa!".

Patrick, que participou de novelas como Despedida de Solteiro (1992), Fera Ferida (1993), A Próxima Vítima (1995) e Pecado Capital (1998), atualmente comanda uma produtora audiovisual e é sócio de uma empresa de assessoria esportiva.

Já Thalita, que participou dos programas Xuxa Park e Planeta Xuxa na adolescência, seguiu na comunicação. Ela apresentou o TV Globinho e, atualmente, trabalha como jornalista. Ela fará parte da série documental Pra Sempre Tão Bom: Paquitas, que deve ser lançado ainda em 2024 no Globoplay.