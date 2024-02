Eliminada do BBB 24, Deniziane ganha Iphone e joias dos fãs: 'Nem acredito'

Nona eliminada do BBB 24, Deniziane foi surpreendida com vários presentes de seus fãs ao retornar para casa. Entre os itens se destacam um iPhone e algumas joias.

O que aconteceu

Deniziane mostrou em suas redes sociais os vários presentes enviados por fãs. Anny, como era chamada no reality, deixou a casa do BBB 24 na última terça (20) após ser a mais votada no Paredão.

A ex-sister não escondeu a emoção com o carinho do público. Na legenda da foto publicada em seu perfil no Instagram, ela agradeceu o apoio após a eliminação.

"JoANNYnhas, tem sido incrível encontrar vocês, tem sido incrível receber todo esse amor. Nem acredito ainda que tenho tantos fãs, e é difícil assimilar tanto em pouco tempo."

Deniziane, em texto publicado nas redes sociais

Anny disse ter se sentido acolhida em sua nova vida após a participação no BBB. "Obrigada por me acolherem, me sinto em casa com vocês. Espero poder retribuir tudo que fizeram e têm feito por mim e pela minha família", escreveu.

A ex-sister deixou o reality da Globo após receber 52,02% dos votos. Ela encarou o Paredão contra Fernanda e Matteus, que tiveram respectivamente 47,16% e 0,82% dos votos.