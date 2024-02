Fred abre boca de sacola e revela segredo de Bebel para Olavo

Lúcia conta para Clemente e Hermínia que vai se casar com Antenor. Susaninha fala para Camila e Fred que Heitor se demitiu. Joana descobre que o dinheiro foi mesmo depositado em sua conta e decide pagar a dívida. Neli agradece a Jáder. Lúcia repreende Mateus por ter mentido sobre as aulas.

Camila exige explicações de Neli. Lúcia diz a Cássio que Antenor quer ser pai de um filho dela e que vão se casar. Neli insinua que não tem como pagar a prestação do apartamento. Fred decide pagar a prestação. O chef se machuca e manda Heitor assumir a cozinha. Fred fica surpreso ao ver Heitor se sair bem na tarefa e o incentiva. Camila e Mateus se encontram por acaso.

Antenor visita o hotel. Heitor diz que se Camila casou pensando na segurança da família pode desfazer a relação. Mateus se irrita quando Lúcia o coloca de castigo. Fred se interessa quando Cássio diz que vai vender o restaurante. Antenor diz a Daniel que não permitirá que Belisário durma em sua casa em Paraty.

Daniel oferece um helicóptero para Belisário voltar de seu casamento e ele adora. Taís aprende a pilotar uma lancha. Cássio dá uma bronca em Mateus ao encontrá-lo em sua casa com Tatiana. Mateus vai embora aborrecido. Alice pega o celular de Olavo. Bebel liga para Olavo e Alice atende. Camila diz a Rita e Susaninha que está confusa.

Olavo volta para buscar o celular e Alice diz que Bebel ligou. Xavier avisa Olavo que Vasconcelos está no hospital. Bebel, certa que Olavo está arrumando desculpa, se irrita quando ele diz que não vai aparecer. Marion aconselha Bebel a procurar Urbano e garante que Olavo irá valorizá-la mais. Clemente é frio com Antenor.

Dinorá se convida para jantar com Gustavo e Gilda e faz com que Vidal se junte ao grupo. Urbano e Bebel jantam juntos e são fotografados. Antenor conquista Clemente ao falar do filho que perdeu e daquele que deseja ter com Lúcia. Fred conta para Olavo que viu Bebel e Urbano. Olavo se irrita ao ver a foto de Bebel no jornal.