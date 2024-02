O 1º camping de luxo em geleira na Patagônia tem iglus 'na cara' do glaciar

Acordar em um domo "com cara de Instagram" e poder ver um dos maiores glaciares do planeta sem precisar sair da cama ou abandonar o conforto da acomodação aquecida.

A ideia, que até pouco tempo atrás parecia ilusória, virou realidade na vizinha Argentina: o grupo Pristine Camps acaba de inaugurar na Patagônia o primeiro glamping com vista panorâmica para o glaciar Perito Moreno.

O novo Pristine Camp Calafate, aberto desde o começo de dezembro de 2023, é a terceira propriedade da marca argentina Pristine Camps, que aposta em acampamentos sustentáveis e luxuosos desde o final de 2021.

Com apenas quatro acomodações (que em breve devem se tornar seis) em estilo domo geodésico, o novo "camp" remoto oferece uma viagem de aventura com muito conforto e em total conexão com a natureza.

Interior de um domo no Pristine Camp Calafate Imagem: Divulgação

A propriedade está instalada em uma típica estância argentina de 1200 hectares, com todos os domos (inclusive o domo principal, onde ficam o restaurante e o bar) construídos sobre palafitas a cerca de uma hora e meia de carro de El Calafate.

Dormir, acordar e fazer todas as refeições com vista para o Perito Moreno já são realidade para os hóspedes por ali.

O glaciar Perito Moreno, um dos maiores do mundo Imagem: Divulgação

Domos com cara de Instagram

Cada domo possui parte da construção em vidro, garantindo vista panorâmica para o glaciar. Todos estão equipados com uma cama king (ou duas de solteiro) e um sofá cama, podendo receber até 3 hóspedes — inclusive crianças a partir de 6 anos.

Há ainda banheiro com pia dupla, duas lareiras, frigobar, closet e deck externo — que futuramente contarão com ofurô aquecido privativo.

Tudo ali — seja quarto, recepção, lounge, bar ou restaurante — tem vista para as montanhas patagônicas, campos verdejantes, o lago Roca e, é claro, o glaciar Perito Moreno.

Os domos luxuosos foram construídos sobre palafitas Imagem: Divulgação

As diárias do novo Pristine Camp Calafate custam a partir de US$ 1.176, que incluem todas as refeições (café da manhã, almoço, café da tarde e jantar ), bebidas não alcoólicas, vinho argentino, translado e atividades de caminhadas pela região. Além disso, também dá para pagar por fora outras experiências opcionais, como navegações pelo glaciar.

Por enquanto, a gastronomia é o maior luxo por ali: almoço e jantar têm cardápios à la carte muito caprichados, e incluem sempre opções distintas de entrada, prato principal e sobremesa, valorizando ingredientes locais e regionais.

Todas as refeições estão incluídas na diária Imagem: Divulgação

Hospedagem regenerativa

Todas as construções do novo glamping foram instaladas sobre plataformas elevadas de madeira e têm impacto ambiental mínimo.

Erguidas com técnicas sustentáveis e materiais certificados, evitam a erosão do solo e protegem os arredores.

Operando 100% com energia renovável, o camp já possui o segundo maior conjunto de painéis solares da hotelaria argentina. Prega ausência de plásticos e tem política de desperdício zero, reciclagem e consumo energético consciente.

Exterior de um domo no Pristine Camp Calafate Imagem: Divulgação

O grupo espera tornar-se em breve a primeira empresa hoteleira regenerativa da Argentina e promete o plantio de uma árvore para cada reserva efetuada em qualquer um de seus acampamentos de luxo.

Esta é a terceira propriedade inaugurada pela Pristine Camps em pouco mais de dois anos de fundação.

As outras duas estão localizadas próxima a Jujuy, no norte da Argentina (o Pristine Salinas Grandes, aberto em novembro de 2021), e em Iguazú, a 1h30 de carro do aeroporto de Foz do Iguaçu (o Pristine Iguazú, inaugurado em setembro).

Ao contrário das demais propriedades do grupo, devido ao rigoroso inverno patagônico o novo Pristine Camp Calafate deve funcionar todos os anos, mas apenas de outubro a abril.