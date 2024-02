Erro grave da torcida de Davi pode tornar Fernanda finalista, opina Saryne

No último Paredão do BBB 24 (Globo), a torcida de Davi puxou votos para a permanência de Matteus, que é aliado do baiano, e declarou ser "Fora Fernanda" e "Fora Deniziane" — esta última, quem foi realmente eliminada.

Agora, essa "indiferença" entre quem qual sister deveria ser votada pode prejudicar o jogo de Davi, diz Bárbara Saryne.

No Central Splash de hoje (22), a comentarista disse que o motorista de aplicativo está "recuado" no jogo e pode perder espaço para Fernanda.

"Foi um certo erro de parte da torcida do Davi ter ajudado a Fernanda. Ela acabou pegando esse protagonismo que antes era do Davi", avaliou. "Agora, ele tem que aproveitar alguma brecha para voltar ao jogo".

Ela não é a favorita, mas está em ascensão. Hoje, ela protagoniza o jogo. E a torcida dele ter dado esse espaço para alguém que tem esse potencial, alguém que movimenta casa? é ruim Bárbara Saryne

