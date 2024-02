Como foi o atentado em 2016 contra Ana Hickmann que volta a ser falado?

Ana Hickmann, por meio da assessoria de imprensa, afirmou que o ex-marido, Alexandre Correa, vem usando o atentado sofrido em 2016 para "violentá-la psicologicamente".

A declaração foi dada após o empresário pedir um exame de "sanidade mental" da ex-mulher, que o acusa de violência doméstica, verbal e patrimonial.

Como foi atentado contra a apresentadora

Em maio de 2016, Ana Hickmann sofreu uma tentativa de homicídio em um hotel em Belo Horizonte (MG). Na ocasião, segundo informações da Polícia Militar, um homem chamado Rodrigo Augusto de Pádua, de 30 anos, invadiu o quarto onde ela estava hospedada e tinha intenção de atirar na apresentadora. Ele se dizia fã de Hickmann e foi morto pelo cunhado da artista.

Gustavo Corrêa matou Pádua após ele ter atirado contra sua mulher, Giovana Oliveira, assessora de Hickmann — os disparos atingiram o abdômen e o braço dela. As balas atingiram órgãos internos e ela teve que passar por uma cirurgia.

O cunhado da artista foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio doloso, quando há intenção de matar. O argumento do promotor Francisco Santiago é que, como Rodrigo foi morto com três tiros na nuca, houve excesso de legítima defesa e se configura um crime de homicídio.

A juíza malin Azis Sant'Ana, do Tribunal do Júri de Belo Horizonte, considerou, porém, a luta corporal entre os dois, sem que o fã largasse a arma, a tensão do réu e a ausência de fatos que comprovem que o cunhado de Hickmann estaria no controle da situação quando atirou.

Em 2018, quando a decisão foi anunciada, a apresentadora comemorou dizendo que "a Justiça se fez presente", mas o Ministério Público de Minas Gerais anunciou que recorreria.

Boletim de ocorrência

Ana Hickmann lembrou atentado em entrevista ao "Link Podcast" Imagem: Reprodução/YouTube

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o atirador estava no corredor do 9º andar do hotel, abordou o cunhado de Ana Hickmann, Gustavo, e o levou até o quarto. O suposto fã fez a apresentadora, o cunhado e sua mulher de reféns e obrigou os três a se sentarem de costas para ele.

Em seguida, o indivíduo começou a destratar a vítima com palavras pejorativas e de baixo calão. O cunhado, Gustavo, levantou-se e foi em direção ao criminoso, Rodrigo, que efetuou dois disparos em Hickmann, mas os tiros feriram a assessora.

Ainda segundo o boletim, "as vítimas saíram correndo do apartamento, e Gustavo entrou em luta corporal, conseguindo desarmar o agressor."

Um homem que se identificou como irmão de Rodrigo Augusto de Pádua disse que o rapaz enviava mensagens constantemente à apresentadora, por meio do celular e de redes sociais.