Patrícia Poeta diz que passou 15 dias internada com dengue após erro médico

Patrícia Poeta relembrou um erro médico grave do qual foi vítima quando teve dengue.

O que aconteceu

Patrícia contou sua experiência após o "Bem-Estar" falar sobre os remédios contraindicados em caso de dengue. Valéria Almeida explicou que cada caso deve ser analisado individualmente com o médico.

A apresentadora do Encontro recebeu o diagnóstico errado quando teve dengue. "Eu passei por isso quando tive dengue, muitos anos atrás. Eu procurei um médico, na época eu estava visitando a minha família no Sul e não tinha muitos casos de dengue. Então, esse médico me diagnosticou com uma virose e pediu para eu tomar paracetamol 750mg de quatro em quatro horas", disse ontem no programa.

Quando recebeu o diagnóstico certo, o remédio já tinha afetado o fígado: "Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, na época eu morava lá, aí sim fui diagnosticada com dengue. Eu já estava com hepatite medicamentosa em função do remédio".