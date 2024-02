Modelo, influencer: quem é filha de Rodriguinho elogiada em foto de biquíni

Aretha Cacheada, 18, encantou os seguidores ao compartilhar registros de biquíni na praia e recebeu vários elogios.

Saiba quem é a jovem

Aretha é uma dos seis filhos do cantor Rodriguinho, que está atualmente no BBB 24. A jovem é fruto de um relacionamento do artista com a cantora Naná Damasceno e mora em São Paulo com a mãe.

Cacheada é influenciadora e acumula 230 mil seguidores no Instagram, plataforma que usa como forma de trabalho. Ela costuma compartilhar dicas para mulheres com os cabelos cacheados.

Além de influenciadora, Aretha também é modelo e quer se tornar atriz. A filha de Rodriguinho faz curso de teatro em São Paulo.

Rodriguinho já falou sobre Aretha no reality. Durante interação com Beatriz, o cantor disse que o olhar da sister é "idêntico" ao de sua filha. "Te olho e lembro dela, o tempo todo", falou o artista.