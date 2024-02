Giovani mata charada sobre filho biológico de Helena em ‘Elas por Elas’

Marcos suspeita que Míriam esteja arquitetando uma trapaça contra Sérgio. Giovanni conduz Ísis até sua residência, após o desmaio da jovem.

Pedro confessa a Jonas que se sente desconfortável com a profissão de Taís. Lara tenta descobrir quem é a cliente enigmática de Mário. Marcos agenda um encontro com Giovanni.

Natália comenta com Mário que desconfia que Pedro não seja honesto com ela. Márcia decide liquidar a dívida de Tony com Cris. Giovanni e Sérgio acompanham Helena até o consultório de Lígia.

Wagner garante a Renée que eles terão um futuro feliz juntos. Giovanni deduz que Marcos é o filho biológico de Helena.