NY, pandemia e filmes: por que Thaila Ayala ficou 10 anos longe das novelas

Dez anos após atuar em "Sangue Bom", Thaila Ayala volta às novelas. Em "Família é Tudo", próxima novela das 7, ela será Elisa, uma mulher que não esconde os prazeres da vida — algo que é sustentado por seu affair Júpiter (Thiago Martins) até ele passar por uma gigantesca crise familiar com o sumiço de sua avó.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Dez anos depois, eu estou de volta às telinhas. Estou muito ansiosa e muito feliz com a personagem. As pessoas vão falar: ela é boazinha ou ela é vilã? Eu digo que ela é mais que isso. Ou vocês vão amar, ou vão odiar. Espero que seja uma mistura de amor e ódio. Me divertindo muito. Tenho crise de risos com meu parceiro, Thiago.

Thaila Ayala a Splash

Por que Thaila ficou tanto tempo longe das novelas? "Eu acabei 'Sangue Bom' e fui morar em Nova York, depois fui para Los Angeles, onde fiquei quase cinco anos. Na volta, teve pandemia... Fiz filme, série, trabalhei bastante esse tempo todo. Agora rolou o convite na hora certa."

Por não aparecer em novelas da Globo, ela destaca que as pessoas perguntavam se ela estava trabalhando. "Sim, fiz vários trabalhos. Nove longas, duas séries. Muita coisa, mas realmente fora da Globo."

É a primeira vez que ela e o marido, Renato Góes, são escalados para a mesma novela. "A gente já trabalhou juntos num filme antes, mas nós morríamos de vontade de fazer uma novela. Ainda não contracenamos, mas a gente chega lá."

Estou muito feliz. É meu primeiro protagonista em uma novela das 7. Feliz de ter isso ao lado dela. Mais uma celebração nossa. Mais uma conquista para a família. O personagem Tom é um cara super legal, que virou cineasta, é um ex-skatista profissional. É apaixonado pela Vênus (Nathalia Dill). Vai lutar para reconquistar o amor dela.

Renato Góes a Splash

Thaila Ayala e Renato Góes no Nosso Camarote, no primeiro dia de desfiles na Sapucaí Imagem: Marcelo Sá Barretto/Agnews

Carnaval

Thaila, que já desfilou em escolas de samba do Rio e de São Paulo, estava longe da folia há anos, seja pela pandemia da Covid-19 até 2022 ou pela gravidez de Tereza, que nasceu em abril do ano passado. Agora, em 2024, ela fez questão de voltar à Sapucaí para assistir aos desfiles e também trabalhar — ela fez publicidade para a marca Eudora, que montou um "bar" que oferecia cardápio com seis opções de tendências de bocas para o público renovar o batom.