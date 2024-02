'Dona da p*rra toda': Susana Vieira 'invade' casa do BBB 24

Na edição desta quarta-feira (21) do BBB 24 (Globo), Susana Vieira entrou na casa do programa, no quadro "Vamo Invadir Sua Casa", de Marcos Veras.

O que aconteceu

O quadro iniciou com Marcos encontrando Susana no Quarto do Líder, de roupão e óculos escuro.

"Amor, quem disse que sou Susana Vieira? Sou uma convidada do Boninho. Sou a dona da p*rra toda. Desse quarto. Da casa. Da cozinha", brincou a atriz.

Veras comentou que várias pessoas pediram para Susana 'invadir' a casa com ele.

O Quarto do Líder foi personalizado com uma foto dela e a Central do Líder a recebeu. "Olá, Susana Vieira, dona da p*rra toda, te esperei por 24 edições".

Susana e Marcos comentaram ainda sobre alguns participantes do programa.

A atriz comentou que considera Pitel a "Senhora do Destino" da casa e Davi o galã.

O Sincerão de segunda (19) foi assunto e Susana considerou a reação dos participantes "exagerada". "Chegaram a conclusão que chorar faz bem e comove o público".

Susana e Marcos deixaram ainda uma carta para os participantes.

"Tirando um ou outro, aqui fora todo mundo ama vocês. Ou não. Nos vemos na final. Ou não". Assinado, O Invasor

Tadeu elogiou a atriz. "Susana, querida, que sonho ter você no nosso Camarote. Pena que foi tão rapidinho. Quem sabe ano que vem você não entra pro jogo? Pensa direitinho, não precisa responder agora não".

No quadro, toda quarta-feira, Marcos Veras leva um famoso para dento da casa, enquanto os participantes estão trancados do lado de fora.

