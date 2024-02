MC Bin Laden desabafa sobre affair com Giovanna: 'Não sou resto de ninguém'

MC Bin Laden desabafou com Lucas no BBB 24 (Globo) sobre a relação com Giovanna, sua affair na casa. O funkeiro confessou que o relacionamento está estremecido.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Bin relembrou o recente desentendimento com Michel e afirmou que Giovanna não procurou entender o seu lado: "Ontem ela ficou lá com ele. Hoje veio falar comigo e eu entendi a visão dela."

O funkeiro confessou que não gostou da atitude da affair: "Não gosto desses bagulhos, de ficar fazendo média toda hora com a pessoa porque eu briguei com o amigo dela. Isso já está me incomodando."

Bin disse que tentou se aproximar de Giovanna para pedir desculpas: "Não sou resto de ninguém para ser tratado assim. Falei para ela: você está entendendo só o lado dele, e não o meu. Não veio perguntar se eu estou bem, querer saber..."

O cantor completou: "Vai ter uma hora que eu vou falar: é melhor cada um ficar do seu lado e não ficar confundindo."

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Deniziane, quem é o mais odiado pelo público? Resultado parcial Total de 7409 votos 24,90% Alane 3,81% Beatriz 13,48% Davi 23,86% Fernanda 3,35% Giovanna 0,73% Giovanna Pitel 0,67% Isabelle 0,81% Leidy Elen 1,20% Lucas Henrique 0,80% Matteus 1,35% MC Bin Laden 1,66% Michel 1,48% Raquele 15,93% Rodriguinho 2,54% Wanessa Camargo 3,43% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 7409 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash