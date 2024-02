Nova Juliette? Alane supõe que sister do BBB 24 é 'amada pelo Brasil'

No BBB 24 (Globo), Alane questionou se a eliminação de Deniziane teve a ver com o embate da sister com Raquele. A bailarina também levantou a hipótese de a doceira ser uma das preferidas do público.

O que aconteceu

Em um papo com Beatriz e Leidy Elin, Alane relembrou a rixa entre Deniziane e Raquele: "Vai que a Raquele é amada pelo Brasil inteiro, que ela é a nova Juliette. E aí tiraram a Anny porque teve esse embate."

Líder da semana, Raquele foi quem indicou Anny ao Paredão — com a justificativa de que a ex-sister não era um de suas prioridades no jogo e ainda não tinha enfrentado uma berlinda.

Leidy Elin concordou com a bailarina, mas Bia levantou outra hipótese: "A questão do limão com o Davi. Não sei... Porque ela falou que ele foi egoísta."

A trancista comentou: "Eu pensei que a Anny era a 'fada sensata' da edição. Eu jurava!"

Alane pontuou: "Eu não entendo como as coisas ruins que a Fernanda falou para a gente foram menos pesadas do que o que a Anny fez aqui dentro".

