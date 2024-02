Sandy beija Fabio Porchat em trailer de 'Evidências do Amor'; confira

Sandy, 41, beija Fabio Porchat, 40, em novo trailer de "Evidências do Amor".

O que aconteceu

A cantora apareceu beijando o humorista no trailer do filme. A cena foi divulgada pela Warner Bros. Pictures Brasil no Instagram nesta terça-feira (20).

O filme estreia nos cinemas em abril. A trama é baseada na música "Evidências", de Chitãozinho & Xororó, e tem previsão de chegar aos cinemas no dia 11 de abril.

Escrito e dirigido por Pedro Antônio Paes, o filme retrata a história de Marco e Laura permeada pela música. Os dois se conhecem em um karaokê e cantam juntos "Evidências" — e seguem apaixonados até o "momento do sim", segundo a sinopse.