Nicole Bahls posa de biquíni com fio-dental em calcinha diferentona; veja

Nicole Bahls, 38, publicou um álbum dividindo cliques de biquíni na praia.

O que aconteceu

Bahls exibiu o corpo em um biquíni cor-de-rosa, com amarrações no busto. Com uma calcinha diferente, a ex-Fazenda mostrou o bumbum com um modelo fio-dental finíssimo com 4 fios.

Nas imagens, a modelo usa acessórios dourados que combinam com os detalhes da peça e está com um cabelo longo e ondulado. "Boa tarde flor da tarde", escreveu Nicole.