Fernanda desabafa no BBB 24: 'Estou com desafeto com metade da casa'

Fernanda desabafou com Pitel e Rodriguinho na tarde de hoje no BBB 24 (Globo) e falou a respeito de sua relação com o resto da casa.

O que aconteceu

Fernanda disse não ser obrigada a algumas coisas. "Eu estou com desafeto com metade da casa e não sou obrigada a comer com eles, a comer comida deles ou algo do gênero, porque eu sei cozinhar. Mas aí se fizeram todos os bifes, se fizeram todas as coisas, se eu quiser comer também vou comer. Não vou estar caindo em contradição. Se não quiserem também, é só separar um pouquinho para mim que eu faço lindamente, até mais gostoso".

Só que querem ficar pegando no pé dos outros. Ainda quer ficar dizendo que o outro tem pouquinho mais que o outro, quer ficar botando banca no outro, fazendo a caveira do outro. Eles não têm nada para falar de mim porque não interajo com ninguém ali. Então ficam inventando coisa. Fernanda

"Qualquer fala minha fazem com que vire outra coisa, como a menina falou da minha perna e eu falei da perna dela. Só que ela transformou em uma pauta dos unidos dos molinhos do Brasil", completou.

Rodriguinho brincou com as falas da sister. "Brasil, deixa ela ficar".

