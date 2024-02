Bárbara: Fernanda mostra-se coerente em conselho a Pitel sobre Rodriguinho

Fernanda, 32, aconselhou Pitel, 24, a respeito do futuro desta no BBB 24 (Globo) caso a primeira seja eliminada nesta terça-feira (20). A confeiteira disse que, se essa previsão se confirmar, Pitel deve deixar de trocar a aliança de jogo com Rodriguinho, 46, por outra com o Puxadinho.

Para Bárbara Saryne, apresentadora do Splash Show, Fernanda antecipou um dilema importante que Pitel inevitavelmente terá daqui em diante. "O Rodriguinho não quer mais jogar com o Puxadinho por causa do Sincerão de ontem, em que a Raquele triturou a carta dele. Tendo o Rodriguinho feito esse rompimento, a Pitel vai ter que fazer uma escolha: joga com o Rodriguinho ou com o Puxadinho?"

Bárbara entende que a confeiteira deu um conselho bastante valioso à assistente social. "A visão da Fernanda acaba sendo bem coerente. Se os três estão seguindo juntos nessa aliança, a saída da Fernanda é uma resposta ao jogo dos três, não só ao dela. Se a Pitel faz esse movimento de se afastar do Rodriguinho e jogar com outras pessoas, tem mais chance de crescer no jogo."

A apresentadora concorda que Pitel só tem a ganhar caso se alie aos membros do Puxadinho. "Vale lembrar que o Puxadinho está em ascensão. Depois dessas vitórias da Raquele como líder e do Michel como anjo, eles estão aparecendo mais no game."

BBB 24 vai flopar? Fernanda é superestimada e sucesso não depende dela!

Fernanda, Deniziane ou Matteus: um dos três deixará o BBB 24 (Globo) nesta terça-feira, a partir do desfecho do paredão que se resolverá nas próximas horas. As enquetes especulativas apontam, até agora, para Fernanda como a mais provável eliminada.

Bárbara Saryne refutou a tese de que Fernanda não poderia ser responsabilizada pelo impacto de uma eventual saída dela sobre o game. "Se a Fernanda sair, não é só culpa do público. É culpa dela também, da forma como ela escolheu jogar. Todos entram com a mesma chance de conquistar o público, e aí você escolhe o seu jogo lá dentro."

