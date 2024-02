Irmão de Fernanda dá detalhes sobre meias da sorte que sister usa em provas

Gabriel Villa, irmão de Fernanda, comentou sobre as meias da sorte que a sister usa ao disputar provas no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Irmão da confeiteira diz que ela tem sorte e sempre está com o par de meias. "Essas meias estavam sempre com Fernanda, foi ela mesma quem comprou e usa direto. É uma pessoa de sorte mesmo, tanto nas competições quanto nas conquistas pessoais. Mas tem os talentos dela, né?", disse, conforme divulgou a Extra.

Gabriel Villa acredita que guias dados pela família podem dar sorte também. "A Fe sempre vai à igreja [evangélica] aos domingos com as crianças, isso já tem uns três, quatro anos. Eu sou da umbanda, minha mãe é mãe de santo. E, em casa, todo mundo se respeita. A gente deu guias para ela levar para o confinamento. Isso pode estar trazendo sorte", salientou.

As meias se destacaram no programa. A participante admitiu não lavar o amuleto no confinamento, a fim de que continue vencendo provas e dinâmicas.

Antes da última Prova Bate-Volta, Rodriguinho brincou que ela teria que lavar o item caso não escapasse do Paredão. No entanto, Fernanda se livrou da berlinda e disse que seguiria com a sua tradição da meia.

