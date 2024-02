DJ africana bota Recife para dançar MC Bin Laden na 3ª noite de Rec-Beat

A mistura do novo pop nacional e da música eletrônica experimental africana e europeia deu o tom da terceira noite do Rec-Beat, festival que acontece no Recife, em meio ao Carnaval, e que termina hoje.

O Rec-Beat contou com shows gratuitos das cariocas Ana Frango Elétrico e Letrux; também subiram ao palco o cantor e violonista espanhol Niño de Elche, a DJ e performer ganense Pö e a cantora pernambucana Yannara. O evento alternativo segue até amanhã, no Cais da Alfândega.

Nova onda espanhola

Niño de Elche fez seu primeiro show solo no Brasil. No ano passado, ele fez uma performance especial na Bienal de São Paulo ao lado do fotógrafo e cineasta Val del Omar. Acompanhado por uma DJ, ele surpreendeu o público com uma combinação de música eletrônica pesada com influências da música da Espanha, como o flamenco.

Acompanhado por uma DJ, Niño de Elche surpreendeu o público com uma combinação de música eletrônica e influências flamencas Imagem: Luana Tayze/Divulgação

Para mim, o experimental e o 'tradicional' não são linhas diferentes. Não acredito nisso. Creio que tudo é uma coisa só e tem mais a ver com o compromisso pessoal do artista com a sua arte do que com essas categorias e rótulos vazios como vanguarda ou tradição.

Niño de Elche

Niño é representante de uma nova geração de artistas espanhóis que está transformando a música popular do seu país. Ele gravou sons com dois dos nomes mais conhecidos deste movimento: Rosalía e C Tangana. Mas ainda há outros nomes a serem descobertos. "O trabalho de Rocío Marquez, María Arnal, Rodrigo Cuevas, é fundamental para a geração atual. Tem que conhecer!", indicou.

O clima eletrônico continuou com a DJ e performer franco-ganense Pö. Ela fez uma afiada combinação de ritmos afro diaspóricos com graves potentes. Pö fez o público dançar com um remix de "Bololo Haha", do MC Bin Laden, e outras misturas de kuduro, funk, footwork e dancehall.

A DJ Pö ferve a pista em apresentação com misturas de kuduro, funk, footwork e dancehall, no Rec-Beat 2024 Imagem: Luana Tayze/Divulgação

Quem assistia ao show animado foi Jhonatan Lins, 26, pessoa com deficiência que estava na frente do palco, dançando em sua cadeira de rodas, na área de acessibilidade para PCDs. Frequentador das raves do Coletivo Boikot na cidade, ele foi ao festival pelo segundo ano consecutivo.

Jhonatan Lins, 26, pessoa com deficiência, curtiu o Rec-Beat 2024 com a avó Vania Maria de Carvalho em área destinada a PCDs Imagem: Luana Tayze/Divulgação

Ele quer participar de tudo. Eu fui com ele para o Marco Zero [palco principal do Carnaval do Recife], mas neste ano fizeram uma área horrível para cadeirantes. Ele se estressou e pediu para vir para o Rec-Beat, aqui no Cais da Alfândega. Para mim é muito gratificante quando chego a um local que tem um lugar adequado para o meu neto. Ele não fala, mas ele entende tudo, está ali dançando, se divertindo. Para mim, isso é tudo. Quando não tem estrutura, ele fica muito triste, não se sente acolhido. Os produtores de eventos precisam ter essa atenção sempre, porque atrai um público grande.

Vania Maria de Carvalho, funcionária pública e avó de Jhonatan

Pop retrô

A cantora e compositora carioca Letrux subiu ao palco à 0h30 para encerrar a noite. Ela apresentou o show de seu novo álbum, "Letrux Como Mulher Girafa", que traz referências da música pop dos anos 1980, como disco music, synthpop e Rita Lee (principal referência do disco).

A cantora carioca Letrux apresentou show de seu novo álbum, 'Letrux Como Mulher Girafa', no Rec-Beat 2024 Imagem: Luana Tayze/Divulgação

Isso não é só uma nostalgia. Faz parte da nossa criação musical como ser humano. A gente tava ali, criança, ouvindo aquilo e sentindo um barato. Eu não pensava em trabalhar com música, mas aquilo batia diferente. Acho que este é meu disco mais infantil, no sentido de ser muito lúdico. A pandemia foi tão escrota e terrível, a gente ficou tão mal e triste, que a gente precisou buscar a luz. Eu estava muito na treva, numa zona muito sombria na pandemia, e eu precisava brincar um pouco. Eu quis trazer esse lado.

Letícia Letrux

Músicas como 'Hypnotized' e 'Déjà-vu Frenesí', da Letrux, foram cantadas de início ao fim pelo público do Rec-Beat, na segunda (12) Imagem: Luana Tayze/Divulgação

Além das novas canções (como "As Feras, Essas Queridas") o setlist passeou pelas músicas de seus álbuns anteriores, "Letrux em Noite de Climão" (2017) e "Aos Prantos" (2020), que destacaram a cantora no cenário da música alternativa. Músicas como "Hypnotized" e "Déjà-vu Frenesí" foram cantadas de início ao fim pelo público que lotava o Cais da Alfândega.

Ana Frango Elétrico fez seu segundo show no Rec-Beat na segunda (12); a sua primeira vez no festival foi em 2020 Imagem: Luana Tayze/Divulgação

Ana Frango Elétrico fez seu segundo show no Rec-Beat — a primeira vez no festival foi em 2020. Desta vez, elu chegou embalade pela repercussão de seu aclamado álbum "Me Chama de Gato que Eu Sou Sua", do ano passado. O público apertou-se no front e cantou junto, com destaque para a balada emotiva "Insista em Mim". Ao fundo do show, quem não conhecia u artiste, balançava ao som da música inspirada pelos anos 1980 e o início da disco music.

Yannara trouxe uma combinação das suas heranças culturais de Surubim (PE) ao Rec-Beat 2024 Imagem: Luana Tayze/Divulgação

A pernambucana Yannara abriu a noite de shows, às 19h30, logo após a apresentação DJ Dandarona. Embora tenha cantado para um público menor, Yannara mostrou-se uma boa aposta do festival. Com muita dança e figurinos elaborados, o show trouxe uma combinação das suas heranças culturais de Surubim, a capital da vaquejada, e as influências da cultura pop.

A DJ e produtora de música eletrônica Dandarona abre o terceiro dia do festival Rec-Beat 2024 Imagem: Luana Tayze/Divulgação

Confira a programação do último dia do Rec-Beat 2024

19h00 - GENI (PE)

19h30 - AFOXÉ FILHOS DE DANDALUNA (PE)

20h40 - ECHOES OF ZOO (Bélgica)

21h50 - SARAH FARINA (Alemanha)

23h10 - ÁCIDO PANTERA (Colômbia)

00h30 - URIAS (MG)

Festival Rec-Beat 2024

Quando: hoje, a partir das 19h

Onde: Cais da Alfândega, Bairro do Recife

Quanto: Grátis

Instagram @recbeatfestival