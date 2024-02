Em Sincerinho de Carnaval, emparedado, Líder e Anjo do BBB 24 se atacam

O Líder Lucas, o Anjo Michel e os 3 emparedados Davi, Isabelle e Marcus participaram de um 'sincerinho' durante a edição de hoje (12) do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Os 3 emparedados e o Líder e o Anjo foram para o jardim.

Eles deveriam escolher uma pessoa e falar qualquer coisa sobre elas.

Davi escolheu Michel. "Acho que você tem que começar a tomar conta da sua vida, porque olha demais pro meu jogo aqui na casa. Você tem uma trava no meu olho, é muito juiz aqui dentro casa, não enxerga seus defeitos e isso faz de você um péssimo jogador na casa. Acho que você é um camarada que falou de mim e da Isabelle naquele dia, que prejudiquei ela, e ontem ela precisando da sua ajuda você não ajudou ela".

Isabelle escolheu Lucas. "Coloquei você no alvo porque tivemos algumas conversa na sua liderança e falamos que isso poderia acontecer. Você chegou comigo e conversou 'não vou colocar você, fique tranquila' e eu 'e se sobrar uma pessoa?'. Nem sei por que falei aquilo naquele momento. Cheguei e conversei com você que você seria uma possível indicação minha e cheguei a ouvir até que eu seria falsa. Naquele momento, você me indicou, sendo que tinha outras opções, mas abriu naquele dia que não me indicaria".

Marcus escolheu Michel. "Nunca votei em você e priorizei uma coisa que é maior que nós, que é nossa representatividade como os únicos caras gays da casa. Você utilizou motivos rasos para votar em mim e tá criando coisas como muita necessidade e aparecer no jogo. Você sabe que Michel e cia são samambaias que não aprecem no jogo. Você e sua galera são pessoas coadjuvantes no jogo. Vocês não são protagonistas do BBB".

Michel escolheu Bin Laden. "Estou tirando meu coração e indo pela razão. O voto no Marcus veio por estratégias de jogo, exatamente por ter votos no meu Puxadinho, que você tanto fala. Não sei por qual motivo. Quando a gente foi conversando, o Bin Laden falou que iria no Marcus também e, de tarde, perguntei ele novamente e depois ele não foi no Marcus e não era confortável para mim no momento, apesar das desavenças. O que mais me incomodou foi essa postura do Bin Laden de estar aqui e ali. Ele achou que 1 voto na Wanessa não faria diferença, mas levou o Buda a escolher entre ela e Isabelle."

Lucas escolheu Davi. "Admiro você como pessoa e isso não está em xeque aqui. Você sempre se posicionou como um jogador forte e disse que jogador forte não se faz com palavras, mas com atitudes. Todas as vezes que foi confrontado e perguntado sobre uma situação, você tinha uma falta de memórias seletivas e só esquecia coisas que poderiam te comprometer. Você mesmo falou que eu não poderia confiar em você, você não confiava em mim. Você falou que tinha me dado alvo e tinha reclamado que eu conversava com você. Você me chamou de uma coisa que você também fazia. Outro ponto: você, quando é confrontado sobre o que faz e fala, você esquece tudo isso e fala que não lembra."

